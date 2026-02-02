Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
02.02.2026 11:55:00
Persil bleibt seiner Tradition treu: It's Deep Clean - It's Persil
Persil startet kraftvoll in eine neue Ära der Wäschepflege: Im Jahr des 150. Geburtstages von Henkel präsentiert die Marke eine Neuausrichtung ihres Produktportfolios und ihrer Kommunikation. Ohne die eigene Tradition aus den Augen zu verlieren, hebt Persil seine bewährte Tiefenrein-Technologie auf ihr bislang höchstes Niveau: mit intensiver Leuchtkraft, einem verfeinerten Dufterlebnis, kompromissloser Fleckentfernung und einer Kommunikation, die den heutigen Zeitgeist widerspiegelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
