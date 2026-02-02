Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 11:55:00

Persil bleibt seiner Tradition treu: It's Deep Clean - It's Persil

Persil startet kraftvoll in eine neue Ära der Wäschepflege: Im Jahr des 150. Geburtstages von Henkel präsentiert die Marke eine Neuausrichtung ihres Produktportfolios und ihrer Kommunikation. Ohne die eigene Tradition aus den Augen zu verlieren, hebt Persil seine bewährte Tiefenrein-Technologie auf ihr bislang höchstes Niveau: mit intensiver Leuchtkraft, einem verfeinerten Dufterlebnis, kompromissloser Fleckentfernung und einer Kommunikation, die den heutigen Zeitgeist widerspiegelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten