Henkel vz. Aktie
|78,68EUR
|-1,16EUR
|-1,45%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
10.08.2026 07:16:57
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Halbjahresbericht der Düsseldorfer an. In der zweiten Jahreshälfte sieht sie das Risiko eines abgeschwächten Wachstums auf vergleichbarer Basis./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
79,72 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,46%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
78,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,39%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
07.08.26
|Henkel vz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.at)
|
07.08.26
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell (finanzen.at)
|
07.08.26
|Deutsche Bank AG: Buy für Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
06.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
06.08.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
06.08.26
|Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|07:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07:16
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|78,62
|-1,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:27
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:27
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|16:26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|15:31
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|13:57
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:43
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:28
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:48
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|11:22
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|11:22
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10:56
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:50
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:48
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10:36
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:35
|RENK Buy
|Warburg Research
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10:15
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|09:54
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:30
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:33
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.