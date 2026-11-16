Henkel vz. Aktie
|87,42EUR
|0,50EUR
|0,58%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 um bis zu 5 Prozent an. Sie begründete dies mit stärkeren Umsatzaussichten, günstigen Währungsentwicklungen und dem Beitrag jüngster Zukäufe. Risiken aus der Integration und durch Preisschwankungen bei den Rohstoffen blieben aber unverändert bestehen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
87,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-25,75%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
87,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25,65%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX steigt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
12.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|87,42
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Telefonica Verkaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Healthineers Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProCredit Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK