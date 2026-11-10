NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT





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