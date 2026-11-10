Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach detaillierten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der vom Konsumgüterhersteller umsatzseitig übertroffenen Analystenschätzungen rechnet Celine Pannuti mit einem Anstieg der entsprechenden Konsensprognose im unteren einstelligen Prozentbereich, wie sie am Dienstag schrieb. Das sollte außerdem zu einem leichten Anstieg der Konsensprognose für das Ergebnis je Aktie führen, obwohl die Margen nun am unteren Ende der Ziele lägen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 07:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
85,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-23,55%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
85,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24,22%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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