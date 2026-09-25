Henkel vz. Aktie
|74,48EUR
|0,26EUR
|0,35%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Celine Pannuti rechnet für die Düsseldorfer im dritten Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von soliden 4,5 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Bericht des Konsumgüterkonzerns schrieb. Sie kappte aber ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie wegen der Zinskosten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
73,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,88%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
74,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,73%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|74,10
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets