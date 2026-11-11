Henkel vz. Aktie

86,82EUR -0,44EUR -0,50%
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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11.11.2026 12:02:11

Henkel vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
86,56 € 		Abst. Kursziel*:
-5,27%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
86,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,55%
Analyst Name::
Andy Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10.11.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 86,90 -0,41% Henkel KGaA Vz.

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12:49 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 E.ON Outperform Bernstein Research
12:06 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12:04 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:04 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:03 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:02 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:02 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
11:15 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:54 Delivery Hero Neutral UBS AG
10:48 Henkel vz. Neutral UBS AG
10:48 Vodafone Group Sell UBS AG
10:47 Infineon Neutral UBS AG
10:46 Brenntag Hold Warburg Research
10:45 Medios Buy Warburg Research
10:35 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10:34 Jungheinrich Buy Warburg Research
10:33 KSB Buy Warburg Research
10:25 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:14 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:13 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:08 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:07 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 Siemens Energy Buy UBS AG
10:00 Brenntag Neutral UBS AG
09:58 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:21 KWS SAAT Add Baader Bank
09:16 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
09:13 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09:12 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 freenet Buy Deutsche Bank AG
09:10 1&1 Buy Deutsche Bank AG
09:10 Vonovia Buy Deutsche Bank AG
09:08 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
09:07 K+S Sell Deutsche Bank AG
09:07 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
09:06 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
08:59 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:58 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:55 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:55 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
08:45 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:43 Unilever Buy Deutsche Bank AG
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08:21 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
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