NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.