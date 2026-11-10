Henkel vz. Aktie
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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen Details hätten Aufschluss über die Beiträge der einzelnen Geschäftsbereiche und Regionen zum Wachstum im dritten Quartal gegeben, schrieb David Hayes am Dienstag. Der Wirtschaftsraum Indien, Nahost und Europa (IMEA) habe auf vergleichbarer Basis herausgeragt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,11%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
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10:06
|Kostenwelle beim Konsumgüterkonzern: Henkel-Aktie legt nach bestätigter Prognose zu (dpa-AFX)
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|AKTIE IM FOKUS: Henkel setzen nach finalen Zahlen Kursrally fort (dpa-AFX)
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|Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
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|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
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|Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
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07:30
|EQS-News: Henkel erzielt im dritten Quartal sehr starke Umsatzsteigerung (EQS Group)
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07:30
|EQS-News: Henkel posts very strong sales growth in the third quarter (EQS Group)
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|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Henkel vz. Underweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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