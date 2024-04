Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain

Der Euro STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.

Um 15:43 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,04 Prozent fester bei 4 988,12 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,243 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,090 Prozent auf 4 941,29 Punkte an der Kurstafel, nach 4 936,85 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 941,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 995,46 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, den Wert von 5 031,15 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 23.01.2024, bei 4 465,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, mit 4 408,59 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10,53 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,62 Prozent auf 173,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,87 Prozent auf 430,50 EUR), Ferrari (+ 2,48 Prozent auf 392,14 EUR), UniCredit (+ 2,39 Prozent auf 34,95 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,83 Prozent auf 3,49 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-0,64 Prozent auf 27,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,49 Prozent auf 120,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,32 Prozent auf 73,95 EUR), Infineon (-0,25 Prozent auf 29,73 EUR) und BASF (-0,02 Prozent auf 51,10 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 909 691 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 397,397 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at