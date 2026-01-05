LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
