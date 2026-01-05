LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

645,50EUR 8,90EUR 1,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

05.01.2026 11:26:55

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Von Richemont erwartet sie gute Resultate, wichtig für die Sektorstimmung würden aber vor allem die Zahlen von LVMH, die auch positiv ausfallen sollten./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
725,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
637,10 € 		Abst. Kursziel*:
13,80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
645,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,32%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

