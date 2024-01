Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende freundlich

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 2,17 Prozent höher bei 4 562,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,895 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,087 Prozent fester bei 4 469,79 Punkten, nach 4 465,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4 563,06 Punkte, das Tagestief hingegen 4 469,60 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 2,43 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 4 521,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 065,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 153,02 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,11 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 4 568,80 Punkte. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 7,63 Prozent auf 160,76 EUR), Siemens (+ 3,37 Prozent auf 167,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,95 Prozent auf 116,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,41 Prozent auf 44,98 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,30 Prozent auf 2,81 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen adidas (-0,68 Prozent auf 166,14 EUR), Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 186,75 EUR), Stellantis (-0,08 Prozent auf 19,49 EUR), Enel (-0,06 Prozent auf 6,33 EUR) und BMW (-0,01 Prozent auf 93,55 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 774 901 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 331,059 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,68 erwartet. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 11,13 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

