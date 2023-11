Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,12 Prozent stärker bei 3 953,17 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,031 Prozent höher bei 3 949,54 Punkten, nach 3 948,30 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 3 949,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 956,30 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der STOXX 50 bereits um 0,323 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 3 823,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 922,50 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 22.11.2022, bei 3 742,93 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,26 Prozent. 4 089,95 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 140,92 EUR), RELX (+ 0,63 Prozent auf 30,25 GBP), Allianz (+ 0,50 Prozent auf 231,50 EUR), Novartis (+ 0,49 Prozent auf 85,49 CHF) und BASF (+ 0,47 Prozent auf 44,02 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil GSK (-0,70 Prozent auf 14,08 GBP), AstraZeneca (-0,47 Prozent auf 101,44 GBP), HSBC (-0,46 Prozent auf 6,11 GBP), Bayer (-0,29 Prozent auf 33,89 EUR) und National Grid (-0,24 Prozent auf 10,35 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 612 304 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 420,781 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

In diesem Jahr hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 9,63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at