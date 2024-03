Pluszeichen in Frankfurt: DAX mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,52 Prozent nach oben auf 17 692,49 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,780 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 17 634,61 Punkte an der Kurstafel, nach 17 601,22 Punkten am Vortag.

Bei 17 711,53 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 620,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,70 Prozent nach oben. Der DAX lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 16 941,71 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der DAX auf 16 166,45 Punkte taxiert. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der DAX einen Wert von 15 365,14 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,50 Prozent. Bei 17 711,53 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2,87 Prozent auf 14,33 EUR), Sartorius vz (+ 2,08 Prozent auf 352,60 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,86 Prozent auf 55,90 EUR), Porsche (+ 1,83 Prozent auf 86,68 EUR) und RWE (+ 1,79 Prozent auf 31,34 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Beiersdorf (-2,51 Prozent auf 134,25 EUR), MTU Aero Engines (-1,32 Prozent auf 216,00 EUR), Continental (-0,91 Prozent auf 74,04 EUR), Bayer (-0,75 Prozent auf 28,35 EUR) und adidas (-0,51 Prozent auf 188,88 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2 035 018 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 204,464 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

