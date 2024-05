Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags fester

Derzeit wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,83 Prozent fester bei 18 358,50 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 200,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 386,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 181,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 16 943,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 15 973,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 9,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 13,39 Prozent auf 36,54 EUR), Zalando (+ 8,22 Prozent auf 26,45 EUR), Deutsche Bank (+ 3,37 Prozent auf 16,13 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,59 Prozent auf 28,93 EUR) und Commerzbank (+ 2,38 Prozent auf 14,18 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Healthineers (-2,48 Prozent auf 51,16 EUR), Hannover Rück (-1,72 Prozent auf 228,80 EUR), Siemens (-1,71 Prozent auf 176,30 EUR), Rheinmetall (-1,04 Prozent auf 539,00 EUR) und adidas (-0,93 Prozent auf 223,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 339 017 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,269 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

