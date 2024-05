Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 27 376,86 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 243,806 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 27 299,09 Zählern und damit 0,065 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (27 281,48 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 27 476,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 27 296,40 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der MDAX auf 26 175,48 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 885,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 26 991,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 2,01 Prozent nach oben. Bei 27 641,56 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,42 Prozent auf 115,70 EUR), LEG Immobilien (+ 2,90 Prozent auf 82,92 EUR), Aroundtown SA (+ 2,80 Prozent auf 2,17 EUR), thyssenkrupp (+ 2,11 Prozent auf 4,83 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,77 Prozent auf 14,34 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 22,06 EUR), Bilfinger SE (-1,56 Prozent auf 50,40 EUR), WACKER CHEMIE (-1,42 Prozent auf 104,30 EUR), HUGO BOSS (-1,32 Prozent auf 47,75 EUR) und HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 37,92 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 374 826 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,825 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,18 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at