Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im LUS-DAX

Am Dienstagnachmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:55 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 25 518,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 614,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 336,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 29.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 564,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 734,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 741,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,88 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,56 Prozent auf 59,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 145,74 EUR), Vonovia SE (+ 2,52 Prozent auf 17,49 EUR), Siemens (+ 2,42 Prozent auf 285,20 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,85 Prozent auf 374,90 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-3,27 Prozent auf 49,14 EUR), Fresenius SE (-1,79 Prozent auf 45,64 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,75 Prozent auf 39,77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 40,73 EUR) und Daimler Truck (-1,33 Prozent auf 42,44 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 498 695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 214,589 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,62 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at