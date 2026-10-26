Fresenius Aktie
|46,15EUR
|0,24EUR
|0,51%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem freundlichen Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
55,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,54 €
|
Abst. Kursziel*:
21,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
10:05
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 55,20 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fresenius SE auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse (finanzen.at)
|
21.10.26
|Buy von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|46,12
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG