Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX aktuell

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Um 15:42 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent höher bei 18 133,89 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,814 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,026 Prozent fester bei 18 019,86 Punkten, nach 18 015,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 019,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 177,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,10 Prozent zu. Vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der DAX-Kurs bei 17 118,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, notierte der DAX bei 16 687,42 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 21.03.2023, einen Stand von 15 195,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,14 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 177,90 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,10 Prozent auf 15,91 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,11 Prozent auf 26,34 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,73 Prozent auf 97,28 EUR), Zalando (+ 3,26 Prozent auf 24,10 EUR) und Bayer (+ 3,06 Prozent auf 26,51 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil MTU Aero Engines (-1,83 Prozent auf 224,70 EUR), Hannover Rück (-1,50 Prozent auf 249,90 EUR), Henkel vz (-1,20 Prozent auf 70,60 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 173,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 443,30 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 909 064 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202,210 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at