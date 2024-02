Pluszeichen in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell

Um 15:41 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 1,08 Prozent auf 13 873,96 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,085 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,604 Prozent höher bei 13 808,47 Punkten in den Handel, nach 13 725,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 782,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 890,28 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,153 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, notierte der SDAX bei 13 518,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.11.2023, wies der SDAX 13 016,26 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.02.2023, den Stand von 13 283,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,382 Prozent nach oben. Bei 14 067,87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 13 230,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 8,00 Prozent auf 37,80 EUR), INDUS (+ 5,58 Prozent auf 22,70 EUR), SFC Energy (+ 3,74 Prozent auf 18,86 EUR), Nagarro SE (+ 3,41 Prozent auf 89,40 EUR) und PVA TePla (+ 3,36 Prozent auf 22,76 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen CompuGroup Medical SE (-3,93 Prozent auf 30,30 EUR), Varta (-1,06 Prozent auf 15,84 EUR), KWS SAAT SE (-0,95 Prozent auf 46,70 EUR), STO SE (-0,83 Prozent auf 143,20 EUR) und GRENKE (-0,64 Prozent auf 23,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 572 040 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 11,670 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

2024 weist die Südzucker-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der pbb-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at