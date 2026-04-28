Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
|Kursverlauf
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28.04.2026 12:26:53
Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittag mit positivem Vorzeichen
Am Dienstag springt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,15 Prozent auf 8 154,36 Punkte an. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,154 Prozent schwächer bei 8 129,35 Punkten in den Handel, nach 8 141,92 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 112,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 165,60 Einheiten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der CAC 40 bei 7 701,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 066,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 573,76 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,498 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 45 665 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 234,123 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,05 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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