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Index im Fokus 11.09.2026 15:58:32

Pluszeichen in Paris: CAC 40 notiert im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 notiert im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,98 Prozent auf 8 196,55 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,445 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,523 Prozent auf 8 159,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 116,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 140,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 207,71 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 0,921 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 714,94 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Stand von 8 200,80 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 823,52 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,016 Prozent zu. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 172 966 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 202,779 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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