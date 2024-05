Pluszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag fester

Der ATX Prime notiert derzeit im Plus.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,59 Prozent fester bei 1 808,69 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent leichter bei 1 797,65 Punkten in den Montagshandel, nach 1 798,02 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 797,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 810,92 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 788,04 Punkten berechnet. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 06.02.2024, mit 1 723,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 624,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,52 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 812,68 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 7,50 Prozent auf 4,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,68 Prozent auf 16,93 EUR), Palfinger (+ 1,43 Prozent auf 21,35 EUR), BAWAG (+ 1,14 Prozent auf 57,70 EUR) und STRABAG SE (+ 1,14 Prozent auf 40,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Semperit (-2,24 Prozent auf 11,34 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,93 Prozent auf 8,14 EUR), UBM Development (-1,79 Prozent auf 19,25 EUR), Addiko Bank (-1,71 Prozent auf 17,20 EUR) und Österreichische Post (-1,17 Prozent auf 29,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 226 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 25,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at