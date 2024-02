Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SLI

Der SLI knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI springt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,41 Prozent auf 1 803,59 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0,483 Prozent stärker bei 1 804,98 Punkten in den Montagshandel, nach 1 796,30 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 1 805,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 802,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI auf Jahressicht

Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 1 772,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 1 661,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der SLI mit 1 754,67 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 829,64 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit ams (+ 2,50 Prozent auf 2,25 CHF), Geberit (+ 1,77 Prozent auf 501,20 CHF), Sika (+ 1,63 Prozent auf 242,50 CHF), Partners Group (+ 1,54 Prozent auf 1 218,50 CHF) und SGS SA (+ 1,26 Prozent auf 83,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lindt (-0,63 Prozent auf 11 110,00 CHF), Temenos (-0,41 Prozent auf 88,52 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 87,97 CHF), Straumann (-0,11 Prozent auf 138,35 CHF) und Sandoz (-0,04 Prozent auf 27,67 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 323 723 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 264,797 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,07 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

