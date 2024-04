Porsche-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie aus mehreren Gründen mit einem gedämpften Start in das Jahr. Der Rückgang der Luxusnachfrage in China sowie regulatorische Auswirkungen in den USA dürften sich auf die Volumina des Sportwagenbauers ausgewirkt haben. Er geht davon aus, dass die Marge im ersten Quartal unter der Jahreszielspanne liegen wird.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Porsche-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:33 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 90,60 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 10,38 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 124 994 Porsche-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 13,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2024 erfolgen.

