Porsche-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Goldman Sachs Group Inc. hat die Porsche-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenkonzern sei schwach ins Jahr gestartet - wie erwartet, schrieb Analyst George Galliers in einem am Montag vorliegenden Kommentar.

Um 13:57 Uhr fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 87,24 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 23,80 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 613 349 Porsche-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die Porsche-Aktie um 9,2 Prozent nach oben. Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.