Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|Trump-Zölle
|
08.09.2025 11:21:00
Porsche-Aktie verliert: Porsche will nicht in den USA produzieren
Angesprochen auf andere Optionen, etwa eine Produktion in einem bestehenden Werk einer Volkswagen-Tochter oder eine reine Endmontage fertiger Teile in den USA, sagte Resch: "Für beides gibt es bei Porsche aus unserer Sicht keine konkreten Pläne und keinen unmittelbaren Bedarf." Das liege auch daran, dass die Stückzahlen bei Porsche deutlich niedriger seien als etwa bei Audi. "Auch daher ergibt eine lokale Fertigung aus Kostensicht nach aktuellem Stand keinen Sinn."
Warum überhaupt in den USA produzieren?
Die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Zölle für Autoimporte machen den Verkauf deutscher Autos in den USA für die Hersteller deutlich teurer. Noch gilt ein veralteter Zollsatz von 27,5 Prozent. Er soll aber rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent sinken - immer noch mehr als vor dem Handelskonflikt. Wie teuer die Zölle den Autobauer kommen, sagte Resch nicht, aber es handele "sich um einen signifikanten Betrag".
Branchenexperten rechnen mittelfristig mit Produktionsverlagerungen von deutschen Auto-Herstellern in Richtung USA.
Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von Porsche nach anfänglichen Gewinnen zeitweise um 0,77 Prozent nach unten auf 43,72 Euro.
/juc/DP/mis
STUTTGART (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
11:22
|IAA: VW will mit neuen E-Kleinwagen Marktanteil ausbauen (dpa-AFX)
|
09:29
|XETRA-Handel: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.09.25
|IAA/ROUNDUP: Vier neue E-Autos von VW - Marktstart ab 25.000 Euro geplant (dpa-AFX)
|
05.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.09.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,76
|-0,70%
|Volkswagen (VW) St.
|102,10
|0,69%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,45
|0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGegenwind aus Frankreich droht: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX legt im Montagshandel zu -- Schlussendlich Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Auch der DAX legt zum Wochenstart zu. In Fernost dominierten zum Wochenstart die Käufer.