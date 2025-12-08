Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|
08.12.2025 08:09:00
Porsche in Russland: Autos lassen sich nicht starten
Viele Porsche-PKW in Russland lassen sich derzeit nicht starten. Ursache scheint die satellitengestützte Alarmanlage zu sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX eröffnet etwas leichter -- Ruhiger Start für DAX -- Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt startet mit Abgaben in die neue Woche, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.