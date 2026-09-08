Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 06:59:46

Press Release: Novartis provides update on -2-

References

1. ClinicalTrials.gov. Available

at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06411288. Accessed August 2026.

2. Duong T, de Monts C, McIntyre M, et al. 444P Exploring hand myotonia:

assessing hand opening and individual finger movements through machine

learning. Neuromuscular Disorders. 2024;43(Suppl 1):104441.

3. Muscular Dystrophy Association. Myotonic Dystrophy (DM). Available

at: https://www.mda.org/disease/myotonic-dystrophy. Accessed August 2026.

4. Kwan TT, Meng Q, Delos Santos N, et al. Delpacibart etedesiran improves

the molecular pathology of myotonic dystrophy type 1 in the phase 1/2

MARINA study. Molecular Therapy.

2026;34(5). doi:10.1016/j.ymthe.2026.03.013.

5. National Human Genome Research Institute. About Myotonic Dystrophy.

Available

at: https://www.genome.gov/Genetic-Disorders/Myotonic-Dystrophy. Accessed

August 2026.

6. Johnson NE, Tai LJ, Hamel JI, et al. An antibody-oligonucleotide

conjugate for myotonic dystrophy type 1. N Engl J Med. 2026;394:717-730.

PMID: 41707138.

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations

Central investor relations line: +41 61 324 7944

E-mail: investor.relations@novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
07.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
02.09.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Novartis Neutral UBS AG
01.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG (Spons. ADRS) 131,00 -1,50% Novartis AG (Spons. ADRS)
Novartis AG 126,76 -5,37% Novartis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:03 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich im Minus --Asiens Börsen uneins
Der heimische Markt dürfte am Dienstag nachgeben. Der deutsche Leitindex wird schwächer erwartet. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen