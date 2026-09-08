Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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08.09.2026 06:59:46
Press Release: Novartis provides update on -2-
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September 08, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)
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