Novartis Aktie
|120,90EUR
|-13,06EUR
|-9,75%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Das Scheitern der Harbor-Studie mit dem Mittel De-desiran dürfte erneut Fragen über den Due-Dilligence-Prozess bei Novartis und das Vorgehen bei der Geschäftsentwicklung aufwerfen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Mittel galt als Herzstück bei der milliardenschweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity. Leuchten rechnet mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 80 Prozent für das Medikament und einem weltweiten Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden Dollar im Jahr./tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 02:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
112,40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
114,38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,83%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
10:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Novartis auf 'Hold' - Ziel 110 Franken (dpa-AFX)
|
10:00
|ROUNDUP: Rückschlag bei Novartis auch bei Muskelmedikament - Kurseinbruch (dpa-AFX)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:20
|Novartis verfehlt mit Del-desiran in Studie zu Muskelkrankheit Hauptziel (dpa-AFX)
|
08:56
|AKTIE IM FOKUS: Novartis nach gescheiterter Studie erneut unter Druck (dpa-AFX)
Analysen zu Novartis AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|120,52
|-10,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.