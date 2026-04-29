Novartis Aktie
|126,04EUR
|3,78EUR
|3,09%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
106,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
114,96 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-7,79%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
115,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,54%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Press Release: Novartis finalizes US manufacturing and R&D expansion plan with seventh new facility (Dow Jones)
|
30.04.26
|Press Release: Novartis finalizes US manufacturing and R&D expansion plan with seventh new facility (Dow Jones)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt mittags (finanzen.at)