Novartis Aktie

126,04EUR 3,78EUR 3,09%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 09:38:45

Novartis Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 106 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Quigley nahm am Mittwoch kleinere Anpassungen im Bewertungsmodell vor. Er bekräftigte allerdings seine Verkaufsempfehlung. Die Schweizer näherten sich bei einer relativ hohen Bewertung einer der gewaltigsten Patentklippen der Branche. Im zweiten Halbjahr stünden klinische Studiendaten an, die entscheidend für die mittelfristige Entwicklung würden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
106,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
114,96 CHF 		Abst. Kursziel*:
-7,79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
115,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,54%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten