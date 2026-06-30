NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 106 auf 111 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bewertung der Schweizer sei völlig abgekoppelt von den Risiken, schrieb James Quigley am Montag. Der Markt messe ihnen damit immense Vorschusslorbeeren hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich zu, obwohl der Pharmakonzern eines der massivsten Patentauslauf-Profile aufweise./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:23 / BST

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