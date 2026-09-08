LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT



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