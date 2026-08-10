Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser schilderte am Freitag seine Erwartungen für die anstehenden Ergebnisse der HORIZON-Studie mit dem Herzmittel Pelacarsen. Überraschungspotenzial und Misserfolgsrisiko hielten sich fast die Waage, schrieb der Experte. Letzteres taxiert er auf 60 Prozent. Die Kursreaktionen erwartet er in beiden Fällen bei 2 bis 3 Prozent in die jeweilige Richtung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 22:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
125,98 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
126,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,47%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
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