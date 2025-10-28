UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
28.10.2025 15:08:48
Quartalszahlen der UBS: Das wird erwartet
Vor einem Jahr hatte die UBS die Markterwartungen klar übertroffen und einen Reingewinn von 1,4 Milliarden Dollart ausgewiesen. Die Analysten gehen nicht davon aus, dass diese Marke auch in diesem Jahr erreicht wird – trotz eines soliden operativen Geschäfts.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|SIX-Handel SMI verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich: SPI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32,92
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.