NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Buy" belassen. Mit dem Gewinn im vierten Quartal liege die Schweizer Bank 30 Prozent über der Erwartung, vor allem dank eines starken Investmentbankings und einer besseren Vermögensverwaltung als gedacht, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
