UBS Aktie
|37,17EUR
|-0,12EUR
|-0,32%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
10.02.2026 12:14:09
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe im vierten Quartal eine robuste Performance abgeliefert, schrieb Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,92 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
