FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.