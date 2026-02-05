UBS Aktie
|37,60EUR
|-0,47EUR
|-1,23%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
05.02.2026 10:50:23
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,49 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
|
09:29
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|SLI aktuell: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|ROUNDUP 2: UBS überrascht mit Milliardengewinn im Schlussquartal (dpa-AFX)