UBS Aktie
|37,27EUR
|-0,80EUR
|-2,10%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
05.02.2026 12:31:51
UBS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Kaufen
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37,67 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
34,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
