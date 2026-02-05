UBS Aktie

37,27EUR -0,80EUR -2,10%
UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

05.02.2026 12:31:51

UBS Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert der UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Philipp Häßler attestierte den Schweizern am Donnerstag in seinem Resümee gute Quartalszahlen. "Das Ergebnispotenzial bleibt signifikant", schrieb er./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Kaufen
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
37,67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
34,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philipp Häßler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBS

