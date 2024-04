RBC Capital Markets mit Investmenttipp: Outperform-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach aktuellen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im März 62 und im ersten Quartal 142 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit erscheine das Jahresziel der Franzosen von 800 Stück zunehmend konservativ.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 08:02 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 165,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 15,80 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2024 um 18,6 Prozent. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 01.05.2024.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

