RBC Capital Markets: Outperform für RWE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Eckdaten für 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Gewinnkennziffern des Energiekonzerns lägen höher als erwartet, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Freitag vorliegendenersten Reaktion. Er sprach von einer insgesamt starken Performance im vergangenen Jahr. Allerdings werde dies gedämpft durch eine vorsichtige Prognose für das neue Jahr./edh/tih





Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:33 Uhr 6,2 Prozent auf 34,36 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 60,07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 5 050 000 RWE-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 16,6 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet.

