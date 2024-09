RBI-Aktie leicht im Plus: Verkauf der Belarus-Tochter Priorbank fixiert

Eine Vereinbarung über den Verkauf des 84,74-prozentigen Anteils wurde unterschrieben, wie die Bank am Freitag mitteilte. Damit seien die Verhandlungen abgeschlossen, die Behörden müssen den Deal aber noch genehmigen. Das Konzernergebnis wird durch den Verkauf mit rund 300 Mio. Euro belastet.

Der Betrag werde mit dem Abschluss der Transaktion schlagend und ergebe sich aus der Differenz zwischen Buchwert des Eigenkapitals und dem erwarteten Kaufpreis, so die Bank, die im vierten Quartal mit dem Closing rechnet. Zusätzlich werde mit dem Verkauf ein weiterer negativer Effekt von weiteren 500 Mio. Euro erwartet, der sich vor allem aus der "Umgliederung überwiegend historischer Währungsverluste" ergebe, die bis zum Closing im sonstigen Ergebnis erfasst werden. Der weißrussische Rubel hat seit dem Jahr 2011 massive Verluste gegenüber dem Euro eingefahren.

Hintergrund ist, dass Währungsabwertungen sich zwar laufend als Kapitaleffekt niederschlagen, in der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) jedoch nicht aufschlagen. Mit dem Verkauf müssten die Währungsverluste jedoch einmalig in der GuV verrechnet werden, hatte ein RBI-Sprecher bereits im Frühling erklärt.

Mit dem Verkauf steigt die RBI komplett aus dem Markt in Belarus aus und reduziert damit ihr Risiko in der Osteuropa-Region weiter, so die Bank. Sowohl von der Europäischen Zentralbank (EZB) als auch von US-Behörden wurde in den vergangenen Monaten großer Druck auf die RBI ausgeübt, ihr Geschäft in Russland und Belarus zu reduzieren bzw. aufzugeben. In Russland reduziert die RBI derzeit ihr Geschäft, ein Verkauf wurde ihr jedoch vor kurzem von einem russischen Gericht per einstweiliger Verfügung verboten.

Die RBI hält 87,74 Prozent an der Priorbank JSC, an der die österreichische Raiffeisen-Gruppe bereits seit 2002 beteiligt ist. Im Geschäftsjahr 2023 schrieb die RBI-Tochter einen Gewinn von 112 Mio. Euro.

In Wien konnte die RBI-Aktie bis Handelsende um 0,11 Prozent auf 18,02 Euro zulegen.

bel/tpo

APA