WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Bewertung im Blick 24.11.2025 10:43:47

Rheinmetall-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 1980 Euro auf "Market-Perform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:27 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 1 464,50 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 35,20 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 187 177 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Anteilsschein 139,5 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Rheinmetall wird am 11.03.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

