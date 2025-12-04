Rio Tinto Aktie

Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Geschäft vereinfachen 04.12.2025 15:08:00

Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO will Kosten senken

Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO will Kosten senken

Der neue CEO von Rio Tinto will die Kosten senken, die Investitionen zurückfahren und das Geschäft insgesamt vereinfachen.

Wie der Bergbaukonzern anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, strebt der seit August amtierende CEO Simon Trott bis 2030 eine Senkung der Stückkosten um 4 Prozent an.

Dies soll mit einer mittelfristigen Kürzung der Investitionsausgaben einhergehen, die laut Erwartung des Bergbaukonzerns ab 2028 auf unter 10 Milliarden US-Dollar fallen werden. Rio Tinto rechnet für 2025 mit Ausgaben von rund 11 Milliarden Dollar.

Trott hat das Geschäft bereits vereinfacht. Es gibt nun drei Einheiten: Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer. Rio Tinto strebt Produktivitätsgewinne von 650 Millionen Dollar im Jahr an.

Der Konzern will zudem nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte veräußern. Die nächste Phase der strategischen Überprüfung der Bereiche Eisen und Titan sowie Borate werde sich darauf konzentrieren, das Marktinteresse an den Vermögenswerten zu testen, teilte der Konzern mit.

Die Rio Tinto-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent höher bei 55,05 GBP.

DJG/DJN/mgo/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rio Tinto baut Bergbaukapazitäten aus: Erweiterung der Mine West Angelas - Aktie trotzdem rot
Rio Tinto-Aktie aber im Plus: Mongolische Kupfermine - Behörden untersuchen Korruptionsvorwürfe
Rio Tinto-Aktie fällt: Eisenerz-Förderung im dritten Quartal stabil

Bildquelle: Aaron Bunch/Getty Images,PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen

04.12.25 Rio Tinto Overweight Barclays Capital
04.12.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
03.12.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto Ltd. 77,39 0,38% Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto plc 63,34 -0,41% Rio Tinto plc
Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 62,00 -0,96% Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen