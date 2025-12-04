Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Geschäft vereinfachen
|
04.12.2025 15:08:00
Rio Tinto-Aktie stabil: Neuer CEO will Kosten senken
Dies soll mit einer mittelfristigen Kürzung der Investitionsausgaben einhergehen, die laut Erwartung des Bergbaukonzerns ab 2028 auf unter 10 Milliarden US-Dollar fallen werden. Rio Tinto rechnet für 2025 mit Ausgaben von rund 11 Milliarden Dollar.
Trott hat das Geschäft bereits vereinfacht. Es gibt nun drei Einheiten: Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie Kupfer. Rio Tinto strebt Produktivitätsgewinne von 650 Millionen Dollar im Jahr an.
Der Konzern will zudem nicht zum Kerngeschäft zählende Vermögenswerte veräußern. Die nächste Phase der strategischen Überprüfung der Bereiche Eisen und Titan sowie Borate werde sich darauf konzentrieren, das Marktinteresse an den Vermögenswerten zu testen, teilte der Konzern mit.
Die Rio Tinto-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent höher bei 55,05 GBP.
DJG/DJN/mgo/hab
DOW JONES
Analysen zu Rio Tinto plcmehr Analysen
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto Ltd.
|77,39
|0,38%
|Rio Tinto plc
|63,34
|-0,41%
|Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|62,00
|-0,96%
