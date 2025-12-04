Rio Tinto Aktie
|62,99EUR
|-0,55EUR
|-0,87%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 4.900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Während Konkurrent Glencore einen "Mount Everest aus Kupfer" versprochen habe, wähle Rio Tinto unter seinem neuen Chef Simon Trott einen konservativeren Ansatz, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Der Manager kürze die geplanten Investitionsausgaben und erwarte im Zuge des Umbaus milliardenschwere Konzernteile verkaufen zu können./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
49,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
63,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
55,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten
|
09:30
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
03.12.25
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 startet im Minus (finanzen.at)
|
02.12.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)