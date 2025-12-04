Rio Tinto Aktie

62,99EUR -0,55EUR -0,87%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 12:20:49

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 4.900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Während Konkurrent Glencore einen "Mount Everest aus Kupfer" versprochen habe, wähle Rio Tinto unter seinem neuen Chef Simon Trott einen konservativeren Ansatz, schrieb Ben Davis am Donnerstag. Der Manager kürze die geplanten Investitionsausgaben und erwarte im Zuge des Umbaus milliardenschwere Konzernteile verkaufen zu können./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 02:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
49,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
63,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
55,16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten