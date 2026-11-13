Rosenbauer Aktie
WKN: 92255 / ISIN: AT0000922554
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13.11.2026 09:10:19
Rosenbauer in ersten drei Quartalen mit Gewinn
Der Feuerwehrausrüster profitiert von mehr Fahrzeugauslieferungen und vorbeugendem Brandschutz-GeschäftWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Nachrichten zu Rosenbauer
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13.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime nachmittags schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime freundlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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09.11.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start in Grün (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Rosenbauer
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|14.04.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|27.06.25
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|15.05.25
|Rosenbauer kaufen
|Warburg Research
|29.05.20
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10.06.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.20
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|22.11.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.11.19
|Rosenbauer neutral
|Baader Bank
|30.08.19
|Rosenbauer neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.