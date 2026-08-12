Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Rosenbauer-Aktie in Reaktion auf die vorgelegten Halbjahreszahlen von 67,0 auf 76,00 Euro angehoben. An der Wiener Börse notierte die Rosenbauer-Aktie am Dienstag im Späthandel zuletzt deutlich darunter mit 61,80.

Die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des österreichischen Feuerwehrausrüsters wurde vom Baader-Analysten Volker Bosse damit gleichzeitig bestätigt. Auch im Vergleich mit der Branchenvergleichsgruppe sieht er einen deutlichen Abschlag von rund 20 Prozent.

Angesichts der starken Verbesserung des Betriebsergebnis (EBIT) im Halbjahr hat der Experte seine Prognosen für das EBIT und den Gewinn je Aktie für das gesamte Geschäftsjahr 2026 von Rosenbauer erhöht. Die Baader-Gewinnprognose für das laufende Gesamtjahr liegt nun bei 6,17 Euro. Die Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 7,25 (2027) und 7,95 Euro (2028) je Aktie. Die Dividenden werden von den Analysten weiter mit 1,00 (2025), 1,50 (2026) und 2,00 (2027) Euro je Aktie erwartet.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/moe

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