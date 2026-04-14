Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Rosenbauer-Aktie nach Jahreszahlen von 60,00 auf 67,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Volker Bosse bestätigt.

Dank seiner führenden Marktposition und Produkte verfüge Rosenbauer über eine solide Wachstumsbasis, schrieb Bosse in der am Dienstag vorgelegten Studie. Beim neuen Kursziel läge die Aktie auf Basis des erwarteten 2027er-KGVs etwa im Bereich ihres historischen Zehnjahresschnitts.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten 5,53 Euro für 2026, sowie 6,61 bzw. 7,26 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,00 Euro für 2026, sowie 1,5 respektive 2,00 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Dienstag schlossen die Rosenbauer-Titel an der Wiener Börse mit plus 4,3 Prozent bei 53,00 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

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ISIN AT0000922554 WEB http://www.rosenbauer.co.at

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