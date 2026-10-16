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16.10.2026 09:35:38

ROUNDUP: Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent belohnt.

Wenig später lag sie noch mit 13 Prozent im Plus bei 39,42 Euro und blieb mit Abstand stärkster Gewinner im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie nun um rund 35 Prozent zugelegt.

Für das laufende Jahr rechnet Nordex-Chef José Luis Blanco zwar weiterhin mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Allerdings sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun 11,5 bis 12,5 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben. Bisher wurden 8 bis 11 Prozent angepeilt.

Als Gründe für den gewachsenen Optimismus nannte das Unternehmen höhere Margen im Servicegeschäft und eine starke Geschäftsentwicklung im Projektgeschäft mit neuen Turbinen. Zudem hatte Nordex in seiner bisherigen Prognose Risiken im Projektgeschäft einkalkuliert, die sich den Angaben zufolge nun nicht im angenommenen Umfang realisiert haben.

Im dritten Quartal stieg Nordex' Erlös im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent. Auch der freie Barmittelfluss fiel mit 379 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Die endgültigen Quartalszahlen will Nordex am 5. November veröffentlichen./stw/men/jha/

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