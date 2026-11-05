Nordex Aktie
|42,70EUR
|1,48EUR
|3,59%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten die starken vorläufigen Eckdaten zum dritten Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Den im Oktober angehobenen Jahresausblick habe der Windturbinen-Hersteller bestätigt./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,64 €
|
Abst. Kursziel*:
55,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,54%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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12:27
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12:27
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08:14
|Nordex schafft fast verdreifachten Überschuss - weniger Neuanlagen (Dow Jones)
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07:00
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07:00
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04.11.26
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04.11.26
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04.11.26
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|Nordex Buy
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|15.10.26
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|09.10.26
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|23.09.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
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|RBC Capital Markets
|29.07.26
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|21.08.26
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nordex Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Nordex Market-Perform
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|17.02.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|42,72
|3,64%
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|12:28
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|12:24
|Rheinmetall Outperform
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|12:24
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
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|Deutsche Bank AG
|12:23
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:23
|JCDecaux Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:22
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:15
|National Grid Overweight
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|12:14
|Diageo Neutral
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|12:13
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|Bechtle Neutral
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|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
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|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
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|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
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|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
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|11:16
|DHL Group Outperform
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|10:51
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|10:48
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|10:07
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|HelloFresh Buy
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|09:48
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|09:26
|Nemetschek Overweight
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|09:25
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