Rüstungsaktien: RENK mit Kursverdopplung seit Börsengang - Rheinmetall mit neuem Rekordhoch

Die Hoffnungen auf steigende Rüstungsausgaben treiben die RENK-Aktie weiter an. Auch andere Rüstungstitel profitieren.

• RENK-Aktie weiter gefragt• Hoffnung auf steigende Verteidigungsausgaben• Rheinmetall mit Allzeithoch

Der Börsenneuling RENK überzeugt nach seinem starken Börsendebüt in der vergangenen Woche weiter: Am Mittwoch zieht die Aktie zeitweise 11,3 Prozent an auf fast 29 Euro. Das ist nahezu eine Kursverdopplung des Angebotspreises zum Börsengang, der bei 15 Euro gelegen hatte. Zwischenzeitlich geht es im XETRA-Handel noch um 8,51 Prozent auf 27,02 Euro nach oben.

RENK-Aktie, Rheinmetall-Aktie & Co.: Hoffnung auf stärkere Rüstungsausgaben

Dabei treiben insbesondere Hoffnungen auf verstärkte Rüstungsausgaben die RENK-Aktie an. Bereits am Vortag hatte der Anteilsschein von Aussagen des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump profitiert, der im Rahmen des Wahlkampfs ins Spiel brachte, dass man die NATO-Staaten, die nicht ausreichende Verteidigungsausgaben tätigen würden, nicht mehr schützen sollte.

Dabei geht es Trump insbesondere um die von Nato-Staaten vereinbarten Rüstungsausgaben in Höhe von zwei Prozent ihres BIP, die von zahlreichen Mitgliedern des Verteidigungsbündnisses nicht eingehalten werden.

Anleger setzen also darauf, dass die Staaten - insbesondere im Rahmen des Verteidigungsministertreffens in Brüssel am Donnerstag - Beratungen über die Verteidigungsausgaben der Mitgliedsländer führen werden.

Auch Rheinmetall-Aktie mit neuem Allzeithoch

Neben dem Börsenneuling RENK zieht auch die Rheinmetall-Aktie aus ebendiesen Gründen am Mittwoch an. Für die Rheinmetall-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 1,07 Prozent auf 368,90 Euro nach oben, zwischenzeitlich hatte der Anteilsschein bei 369,80 Euro ein neues Rekordhoch erreicht.



