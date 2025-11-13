RWE-Aktie im Fokus: Kursrückgang nach Analysteneinschätzung

Nach ihrer Vortagesrally auf ein Hoch seit 2011 haben die Aktien von RWE am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt.

Auf der Handelsplattform XETRA werden die Papiere des Versorgers zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 46,44 Euro gehandlelt.

Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux halten die inzwischen erreichte Bewertungsprämie für nur schwer durch Fundamentaldaten zu untermauern. Erwartungsgemäß sei ein Einschnitt bei den Investitionen an der Börse in der jüngeren Vergangenheit enorm honoriert worden. Das aktuelle Kursniveau erscheine angesichts der erwarteten Expansionspläne über 2027 hinaus aber gewagt.

Die Kepler-Experten entfernten zwar ihren Risikoabschlag im Bewertungsmodell vollständig und landen damit bei einem Kursziel von 43,50 Euro. Da dies unter dem aktuellen Kurs liegt, senkten sie die Einstufung nun aber auf "Reduce".

Die RWE-Aktien liegen 2025 bisher gut 62 Prozent im Plus.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)