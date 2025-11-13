RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Nach Rally
|
13.11.2025 09:23:38
RWE-Aktie im Fokus: Kursrückgang nach Analysteneinschätzung
Auf der Handelsplattform XETRA werden die Papiere des Versorgers zeitweise 0,9 Prozent tiefer bei 46,44 Euro gehandlelt.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux halten die inzwischen erreichte Bewertungsprämie für nur schwer durch Fundamentaldaten zu untermauern. Erwartungsgemäß sei ein Einschnitt bei den Investitionen an der Börse in der jüngeren Vergangenheit enorm honoriert worden. Das aktuelle Kursniveau erscheine angesichts der erwarteten Expansionspläne über 2027 hinaus aber gewagt.
Die Kepler-Experten entfernten zwar ihren Risikoabschlag im Bewertungsmodell vollständig und landen damit bei einem Kursziel von 43,50 Euro. Da dies unter dem aktuellen Kurs liegt, senkten sie die Einstufung nun aber auf "Reduce".
Die RWE-Aktien liegen 2025 bisher gut 62 Prozent im Plus.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Andre Laaks, RWE,Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25